Велосепидист ехал пол часасо скоростью 24км/ч, а потом ёщё час со скоростью 18км/ч. К??кова его среднья скорость за всё время

Гость: Гость:

1. всего ехал 1,5 часа. 24+18 = 42 км/ч общая скорость 42/1,5 = 28 км/ч средняя скорость 2. Мотоциклист ехал полчаса со скоростью 35 км/ч, а потом ещё час со скоростью 40 км/ч. Какова его средняя скорость за всё время?? всего ехал 1,5 часа. 35+40=75 Км/ч общая скорость 75/1,5 = 50 км/ч средняя скорость.