Велосипедист подсчитал, что если он поедет со скоростью 66 км/ч, то опоздает на 11 ча??, а если поедет со скоростью 7,27,2 км/ч, то приедет вовремя. С какой скоростью надо ехать, чтобы приехать на 11 час раньше намеченного срок...

Математика

Велосипедист подсчитал, что если он поедет со скоростью 66 км/ч, то опоздает на 11 ча??, а если поедет со скоростью 7,27,2 км/ч, то приедет вовремя. С какой скоростью надо ехать, чтобы приехать на 11 час раньше намеченного срока? Дайте ответ в километрах в час.

Автор: Гость