Велосипедист подсчитал, что если он поедет со скоростью 66 км/ч, то опоздает на 11 ча??, а если поедет со скоростью 7,27,2 км/ч, то приедет вовремя. С какой скоростью надо ехать, чтобы приехать на 11 час раньше намеченного срок...
Математика
Велосипедист подсчитал, что если он поедет со скоростью 66 км/ч, то опоздает на 11 ча??, а если поедет со скоростью 7,27,2 км/ч, то приедет вовремя. С какой скоростью надо ехать, чтобы приехать на 11 час раньше намеченного срока? Дайте ответ в километрах в час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там будет 4километра в час.
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