Велосипедист проехал 23 километров за 2 часа какой была скорость велосипедиста

Математика
Велосипедист проехал 23 километров за 2 часа какой была скорость велосипедиста
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Гость:
Надо: 1)23:2=12,5 (км) Ответ:12,5/1ч
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