Велосипедист, проехав 4 км со скоростью 12 км/ч, остановился и отдыхал в течение 40 мин. Оставшиеся 8 км пути он проехал со скоростью 8 км/ч. Найдите среднюю скорость (в км/ч) велосипедиста.
Физика
Велосипедист, проехав 4 км со скоростью 12 км/ч, остановился и отдыхал в течение 40 мин. Оставшиеся 8 км пути он проехал со скоростью 8 км/ч. Найдите среднюю скорость (в км/ч) велосипедиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1=4 КМ v1=12 км/ч t2=0.67 ч S3=8 км V3=8 км/ч Vср-? Vср=(S1+S3)/Т T=t1+t2+t3 t1=4/12=0.33 ч t2=0.67 ч t3=8/8=1 ч Т=0,33+0,67+1=2 ч Vср=(8+4)/2=6 км/ч
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