Велосипедист выехал из деревни через 15 минут после пешехода. Скорость движения пешехода 80 метров в минуту, а велосипедиста 200 метров в минуту. Через какое время велосипедист догонит пешехода?
Математика
Велосипедист выехал из деревни через 15 минут после пешехода. Скорость движения пешехода 80 метров в минуту, а велосипедиста 200 метров в минуту. Через какое время велосипедист догонит пешехода?
Ответ(ы):
Гость:
15 * 80 = 1200 м - прошел пешеход за 15 мин 1200 / 200 = 6 минут
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