Велосипедист выехал из деревни через 15 минут после пешехода. Скорость движения пешехода 80 метров в минуту, а велосипедиста 200 метров в минуту. Через какое время велосипедист догонит пешехода?

Математика

Велосипедист выехал из деревни через 15 минут после пешехода. Скорость движения пешехода 80 метров в минуту, а велосипедиста 200 метров в минуту. Через какое время велосипедист догонит пешехода?

Автор: Гость