Велосипедист за 3 год пройіхав 57 км , а мотоцикліст за 2 год пройіхав на 71 км більше . На скільки кілометрів за годину швидкість велосипедиста менша від швидкості мотоцикліста?

Математика

Велосипедист за 3 год пройіхав 57 км , а мотоцикліст за 2 год пройіхав на 71 км більше . На скільки кілометрів за годину швидкість велосипедиста менша від швидкості мотоцикліста?

Автор: Гость