Велосипедист за 3 год пройіхав 57 км , а мотоцикліст за 2 год пройіхав на 71 км більше . На скільки кілометрів за годину швидкість велосипедиста менша від швидкості мотоцикліста?
Математика
Велосипедист за 3 год пройіхав 57 км , а мотоцикліст за 2 год пройіхав на 71 км більше . На скільки кілометрів за годину швидкість велосипедиста менша від швидкості мотоцикліста?
Ответ(ы):
Гость:
57/3=19(км/год) 71+2=73(км) 73-19=54(км/год) 54км/год швидкість велосипедиста менша від швидкості мотоцикліста?
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