Велосипедист за 4 часа проехал путь, который в 3 раза больше пути, который прошёл пешеход за 5 часов. найдите скорость велосипедиста, учитывая, что вместе со скоростью пешехода она составляет 19км/ч.

Математика

Велосипедист за 4 часа проехал путь, который в 3 раза больше пути, который прошёл пешеход за 5 часов. найдите скорость велосипедиста, учитывая, что вместе со скоростью пешехода она составляет 19км/ч.

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