Вероятность того что день будет дождлевым P=0,7 Найти вероятность того что день буд??т ясным?

Другие предметы
Вероятность того что день будет дождлевым P=0,7 Найти вероятность того что день буд??т ясным?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма вероятностей событий равна 1   р(А)+р(В)=1 вероятность события день будет дождливым= р(А)= 0,7вероятность события день будет ясным = р(B)р(В)=1-0,7=0,3

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Есть ли во фразе буквы встречающиеся трижды?
Ответить
Русский язык
Составить репортаж " день здоровья "
Ответить
Математика
Начерти прямоугольник со сторонами 3см и 4 см,н. Найди его периметр и площадь а потом разделить на 8 равных треугольников
Ответить
Алгебра
Решите пример 20/9 умножить корень из 3 целых 6/25
Ответить
Информатика
11011 в десятичную систему счисления
Ответить