Вероятность того что день будет дождлевым P=0,7 Найти вероятность того что день буд??т ясным?
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Вероятность того что день будет дождлевым P=0,7 Найти вероятность того что день буд??т ясным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма вероятностей событий равна 1 р(А)+р(В)=1 вероятность события день будет дождливым= р(А)= 0,7вероятность события день будет ясным = р(B)р(В)=1-0,7=0,3
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