Ветер создает давление 80 Па. С какой силой ветер действует на яхту с парусом площа??ью 60 м2?

Физика
Ветер создает давление 80 Па. С какой силой ветер действует на яхту с парусом площа??ью 60 м2?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
F = p·S = 80·  60 = 4800 Н = 4,8 кН
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