Ви несете в руці пакет із капустиною.поясніть,чому за певного темпу ходьби пакет починає розгойдуватися?
Физика
Ви несете в руці пакет із капустиною.поясніть,чому за певного темпу ходьби пакет починає розгойдуватися?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому що на пакет діє сила тяжіння і хитання
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