видному английскому политическому деятелю У.Черчиллю принадлежит выражение "Демократия-самая плохая форма правления,если не считать все остальные".Как вы понимаете данное высказывание?Следует ли из него,что У.Черчилль негати...

Гость: Гость:

Вообще, точный перевод фразы звучит так: "Демократия - наихудшая форма правления, если не считать остальных, которые пробовались время от времени". Основными принципами демократии являются свободный выборы, многопартийность, независимые судебные органы и свободное от власти СМИ. Она так же открыто гарантирует все гражданские права и свободы, и именно ими прикрывается власть, когда начинает управлять людьми. Людям гарантируется, что судебные органы независимы и выносят решения максимально справедливо и они в это верят, но на самом деле результат вынесенного решения зависит именно от желания власти. Аналогичная ситуация со СМИ, людям сказали что СМИ независимо - люди верят, в то время как СМИ завуалированно, понятно для народа передает информацию под диктовку власти. В демократическом государстве все права человека соблюдаются лишь формально, "по бумажкам", а на практике на них никто даже не смотрит. Демократия самая уязвимая политическая идеология, укрепиться в ней может только профессиональный политик, а новичок быстро покинет руководящие должности под давлением "политической элиты". Таким образом, хоть демократия и гарантирует оппозицию, по факту она лишь призрачная, "для народа".