Кому принадлежат имена эсхил софокл аристофан? Чем прославились эти греки?
История
Кому принадлежат имена эсхил софокл аристофан? Чем прославились эти греки?
Ответ(ы):
Гость:
Все эти люди древнегреческие(афинские)драматурги и трагедики. Все они написали и поставили множество комедий и трагекомедий
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