Напишите сочинение рассуждение на тему кем я хочу стать когда вырасту

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Напишите сочинение рассуждение на тему кем я хочу стать когда вырасту
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А кем ты хочешь стать и какого размера соченение? Немного отредактировать и супер. У каждого человека, ребенка или взрослого, есть свои мечты. Я думаю, что людей, которые бы не мечтали о чем-нибудь в своей жизни, просто не бывает. Мечты могут быть маленькие и большие, сбыточные и несбыточные, реальные и фантастические.  У меня тоже есть очень разные мечты. Их довольно много. Но главная моя мечта пока одна - стать журналистом. Я знаю, что это будет, нелегко и займет много сил и терпения, но я не сдамся. В детстве я мечтала я мечтала опрашивать людей ,задавать ,печатать это в газете. Возможно, теперь когда я хожу на кружок журналистике моя мечта сбудется. Я понимаю, что это не только опросы, но различные заметки и репортажи. Журналист должен быть активным, открытым, умеющим общаться с людьми, не закомплексованным. Мне кажется, я – такая. Но сейчас для меня не главное выбрать тип новостей, а главное написать всего побольше. Окончить школу и поступить в институт на факультет журналистики. И даже если вдруг у меня не получится работать в каком-то крупном или мелком издании, я в душе останусь журналистом, и буду продолжать писать. И стоять при своём мнении: «Хочу стать журналистом! И всё!»
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