Видоизмененный корень а)столоны Б) луковица В) корнеплоды г) шипы Д)колючки

Биология
Видоизмененный корень а)столоны Б) луковица В) корнеплоды г) шипы Д)колючки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В) столон - это видоизменённый побег, луковица - видоизменённый побег, шипы (например, розы) - это выросты коры , колючки (например, барбариса) - видоизменённые листья.
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