Відредагуйте словосполучення: підвести підсумки, без надібності, битком набитий ??ал, скажіть, будьте добрі. Помогите пожалуйста!!!!!!

Українська мова
Відредагуйте словосполучення: підвести підсумки, без надібності, битком набитий ??ал, скажіть, будьте добрі. Помогите пожалуйста!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Підбивати або підсумовувати підсумки, без потреби, переповнений зал,скажіть будь-ласка або прошу сказати.
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