Відредагувати словосполучення На даний час,намічається робота,закрутилася гол??ва,правляча верхівка,прийду в вісім годин,ставити під удар,ходімте в сад,не зовсім вірно,не дивлячись на погоду,верхня одежа.
Українська мова
Відредагувати словосполучення На даний час,намічається робота,закрутилася гол??ва,правляча верхівка,прийду в вісім годин,ставити під удар,ходімте в сад,не зовсім вірно,не дивлячись на погоду,верхня одежа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В даний час, запаморочилася голова, прийду о восьмій , ставати під удар , ходімте до саду
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