Відредагувати словосполучення На даний час,намічається робота,закрутилася гол??ва,правляча верхівка,прийду в вісім годин,ставити під удар,ходімте в сад,не зовсім вірно,не дивлячись на погоду,верхня одежа.

Українська мова

Відредагувати словосполучення На даний час,намічається робота,закрутилася гол??ва,правляча верхівка,прийду в вісім годин,ставити під удар,ходімте в сад,не зовсім вірно,не дивлячись на погоду,верхня одежа.

Автор: Гость