Виды устойчивого равновесия!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! СРОЧНО НАДО!!!!/
Обществознание
Виды устойчивого равновесия!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! СРОЧНО НАДО!!!!/
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Виды устойчивости -Абсолютная -Относительная -Локальная -Глобальная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Папа принёс ящик яблок.Миша взял треть яблок.Потом бабушка взяла половину оставшихся в ящике яблок. После мама взяла тоже треть оставшихся в ящике ...
Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста перевод текста Бала Шоқан С. Бегалина перевод всего текста. не в кратком содержании!!!