Виды устойчивого равновесия!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! СРОЧНО НАДО!!!!/

Обществознание
Виды устойчивого равновесия!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! СРОЧНО НАДО!!!!/
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Виды устойчивости -Абсолютная -Относительная -Локальная  -Глобальная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Папа принёс ящик яблок.Миша взял треть яблок.Потом бабушка взяла половину оставшихся в ящике яблок. После мама взяла тоже треть оставшихся в ящике ...
Ответить
Алгебра
Sin 13°•cos 17°+ cos 13°•sin 18°
Ответить
Химия
В 3 л кислорода можно полностью сжечь алюминиевую пыль, масса которой...
Ответить
Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста перевод текста Бала Шоқан С. Бегалина перевод всего текста. не в кратком содержании!!!
Ответить
Математика
Найти 5 член геометрической прогресии 3/4 2/3
Ответить