Визначити в творі моцарта алегро із дивертисменту номер 11 мелодію,ритм,лад,гармонію,динаміку,темп,регістр і тембр
Музыка
Визначити в творі моцарта алегро із дивертисменту номер 11 мелодію,ритм,лад,гармонію,динаміку,темп,регістр і тембр
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А по русский можешь Аа?
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