Вместе с Котом в сапогах составь предложения,в которых подлежащими и сказуемыми будут слова: кот помог.кот спас.кот обхитрил

Русский язык
Вместе с Котом в сапогах составь предложения,в которых подлежащими и сказуемыми будут слова: кот помог.кот спас.кот обхитрил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коттспас меня от собаки. Ком помог мне не чего не сделать плохого от скуки. Кот обхитрил меня когда мы играли.
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