Вместе точек укажите время . В..утра я устаю, делаю зарядку, умываюсь,одеваюсь.В...иду в школу .В...прихожу из школы.В...обедаю потом отдыхаю. В...готовлю уроки.В..занимаюсь спортом.В..ужинаю.
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Вместе точек укажите время . В..утра я устаю, делаю зарядку, умываюсь,одеваюсь.В...иду в школу .В...прихожу из школы.В...обедаю потом отдыхаю. В...готовлю уроки.В..занимаюсь спортом.В..ужинаю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 7 утра я устаю, делаю зарядку, умываюсь,одеваюсь.В 8:10 иду в школу .В 14:05 прихожу из школы.В 14:15 обедаю потом отдыхаю. В 15:00 готовлю уроки.В 16:30 занимаюсь спортом.В 17:10 ужинаю.
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