Вместе точек укажите время . В..утра я устаю, делаю зарядку, умываюсь,одеваюсь.В...иду в школу .В...прихожу из школы.В...обедаю потом отдыхаю. В...готовлю уроки.В..занимаюсь спортом.В..ужинаю.

Гость: Гость:

В 7 утра я устаю, делаю зарядку, умываюсь,одеваюсь.В 8:10 иду в школу .В 14:05 прихожу из школы.В 14:15 обедаю потом отдыхаю. В 15:00 готовлю уроки.В 16:30 занимаюсь спортом.В 17:10 ужинаю.