Очень надо !!!! при делении какого разряда числа 12242:3 в частном ноль, заранее спс

Математика
Очень надо !!!! при делении какого разряда числа 12242:3 в частном ноль, заранее спс
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Гость:
В разряде единиц и сотен
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