Во сколько раз выросло количество фабрик к середине 19 века

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В первой половине XIX века Россия была одной из крупнейших европейских держав. Её территория составляла около 18 млн. квадратных километров, а население превышало 70 млн. человек. Основу экономики России составляло сельское хозяйство. Крепостные крестьяне были самой многочисленной категорией населения. Земля являлась исключительной собственностью помещиков или государства. Промышленное развитие России, несмотря на общее увеличение количества предприятий примерно в 5 раз, было невысоким. В основных производствах применялся труд крепостных крестьян, который был мало рентабелен. Основу промышленности составляли кустарные крестьянские промыслы. В центре России существовали крупные промышленные села (на прим. Иваново) . В это время значительно возросло количество промышленных центров. Это сказывалось на росте городского населения. Самыми крупными городами являлись Санкт-Петербург и Москва.