Во время прогулки в лесу Таня через каждые 40м находила гриб.Сколько метров прошла она от первого гриба до последнего,если нашла 20 грибов Заранее спасибо!

Математика

Во время прогулки в лесу Таня через каждые 40м находила гриб.Сколько метров прошла она от первого гриба до последнего,если нашла 20 грибов Заранее спасибо!

Автор: Гость