Во время прогулки в лесу Таня через каждые 40м находила гриб.Сколько метров прошла она от первого гриба до последнего,если нашла 20 грибов Заранее спасибо!

Математика
Во время прогулки в лесу Таня через каждые 40м находила гриб.Сколько метров прошла она от первого гриба до последнего,если нашла 20 грибов Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40х20=800(м) Ответ: Таня прошла 800 метров от первого до последнего. 
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