Во время весеннего паводка уровень воды в реке повысился на 20% и составил 6 метров. Каков был уровень воды в реке до наступления паводка?

Математика
Во время весеннего паводка уровень воды в реке повысился на 20% и составил 6 метров. Каков был уровень воды в реке до наступления паводка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 метров - это 120% от прежнего уровня. 6*100/120=5 метров Ответ: уровень воды до паводка был 5 метров.
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