Во время весеннего паводка уровень воды в реке повысился на 20% и составил 6 метров. Каков был уровень воды в реке до наступления паводка?
Математика
Во время весеннего паводка уровень воды в реке повысился на 20% и составил 6 метров. Каков был уровень воды в реке до наступления паводка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 метров - это 120% от прежнего уровня. 6*100/120=5 метров Ответ: уровень воды до паводка был 5 метров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вспомните, как образуются разные звуки речи. Дополните предложения словами из рамки(шум, тон) 1) Гласные звуки состоят только из (...) 2) Шумны...
История
Математика
Русский язык
Литература