Во время весеннего паводка уровень воды в реке повысился на 20% и составил 6 метров. Каков был уровень воды в реке до наступления паводка?

Математика

Во время весеннего паводка уровень воды в реке повысился на 20% и составил 6 метров. Каков был уровень воды в реке до наступления паводка?

Автор: Гость