Звуко-буквенный разбор чайка и кольцо
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Звуко-буквенный разбор чайка и кольцо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чайка - сущ.,3согл, 2 глас, 5букв, 5 зв. кольцо -сущ, 4 согл, 2 гласн, 6б, 5зв.
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