Разложить на множители 2x^4+x^3-15x^2+4x+12=0 Ответ такой: (x-4)(x+3)(x^2-x-2). Нужно решение

Математика
Разложить на множители 2x^4+x^3-15x^2+4x+12=0 Ответ такой: (x-4)(x+3)(x^2-x-2). Нужно решение
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Гость:
Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю
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