Вспомните, как образуются разные звуки речи. Дополните предложения словами из рамки(шум, тон) 1) Гласные звуки состоят только из (...) 2) Шумные глухие согласные состоят только из (...) 3) Шумные звонкие согласные образуются...

Русский язык

Вспомните, как образуются разные звуки речи. Дополните предложения словами из рамки(шум, тон) 1) Гласные звуки состоят только из (...) 2) Шумные глухие согласные состоят только из (...) 3) Шумные звонкие согласные образуются (....)и (....) 4) В сонорных согласных (....) преобладает над (....) Заранее спасибо ))))

Автор: Гость