Воду перелили из широкого цилиндрического сосуда в узкий. Как изменилась сила давления воды на дно? давление воды на дно?

Физика
Воду перелили из широкого цилиндрического сосуда в узкий. Как изменилась сила давления воды на дно? давление воды на дно?
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