Войско фараона в походе.опешите картинку

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Войско фараона в походе.опешите картинку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На этом рисунке очень много лошадей  трупы людей  рядом 1 здание и 1 дом неподолёку горы и озеро  неблизко где 2-3 метра  голубой зобор или озеро
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