Волейбольном турнире каждая команда сыграла с каждой по одному матчу восьмая час??ь всех команд не однржала ни одной победы ничя в волейболе не бывает сколько коанд участвовало в этом турнире

Математика

Волейбольном турнире каждая команда сыграла с каждой по одному матчу восьмая час??ь всех команд не однржала ни одной победы ничя в волейболе не бывает сколько коанд участвовало в этом турнире

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