Вольтметр включают в цепь... А. К тем точкам, между которыми надо измерять напряже??ие. Б. Последовательно с прибором, на котором. нужно измерить напряжение.

Физика

Вольтметр включают в цепь... А. К тем точкам, между которыми надо измерять напряже??ие. Б. Последовательно с прибором, на котором. нужно измерить напряжение.

Автор: Гость