Вольтметр включают в цепь... А. К тем точкам, между которыми надо измерять напряже??ие. Б. Последовательно с прибором, на котором. нужно измерить напряжение.
Физика
Вольтметр включают в цепь... А. К тем точкам, между которыми надо измерять напряже??ие. Б. Последовательно с прибором, на котором. нужно измерить напряжение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ А вольтметр всегда включают последовательно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Write questions from the words in brackets. Use the Present Perfect. (how long/your mother/be/in hospital?) ________________________. (how long...
История
Математика
Математика