Вопрос: Какие из перечисленных ниже утверждений не соответствуют исторической действительности? Россия в Первой мировой войне. а) В 1916 г. в России произошло катастрофическое падение выпуска вооружений. б) В благодарность за...

История

Вопрос: Какие из перечисленных ниже утверждений не соответствуют исторической действительности? Россия в Первой мировой войне. а) В 1916 г. в России произошло катастрофическое падение выпуска вооружений. б) В благодарность за оказанные в войне услуги Николай II ввел представителей крупной буржуазии в правительство. в) Осенью 1916 г. в Москве и Петрограде ощущалась острая нехватка продовольствия. г) Кадеты и октябристы резко осудили правительство за начало военных действий против Германии. д) Лидер большевиков В. И. Ленин выдвинул лозунг поражения своего правительства в войне. е) Позицию Ленина по отношению к войне поддержал старейший русский марксист Г. В. Плеханов.

Автор: Гость