Вопрос жизни и смерти! Если это решаемо, то помогите!.Суточная норма человека потр??бления жидкости округлю 2 литра,вот этот человек попадает в больницу.утром ему назначают 500мл физраствора,после он выпивает 200мл воды,съедает...
Математика
Вопрос жизни и смерти! Если это решаемо, то помогите!.Суточная норма человека потр??бления жидкости округлю 2 литра,вот этот человек попадает в больницу.утром ему назначают 500мл физраствора,после он выпивает 200мл воды,съедает тарелку супа300мл,вечером ему назначают еще раз 500мл физ раствора,после он съедает борщ 300мл и выпивает стакан чая300мл.заметь все это не лекарства а жидкость.Вопрос- сколько должно выйти суточной мочи в норме,рассчитать ты должна очень точно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высчитать точно - нельзя, потому, что в каждом организме все по-своему, но если хотите уж настолько точно, то напишу все по фактам... Выделяться должно 70% или ⅔ от потребленной жидкости... Человек в больнице потребляет 2л 100мл жидкости=2100=500+200+300+500+500, значит вычисления таковы: 70% или ⅔ от 2л 100мл=2100 2100÷3×2= 1 л 400мл "выделит" человек в конце дня :D Еще раз напомню, что так будет только при том условии, если у человека здоровые почки, и все еденицы условно подтверждены. Верьте-не верьте, ваше дело) --- Еще вопрос, куда это вам такие задачки?
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