Восстанови последовательность событий романа, променуровав предложения : А)Владимер дубровский возвратился в кистеневку; Б)Владимир дубровский получил известие о болезни отца В)Дружбу Андрея гавриловича дубровского и кирилл...

Литература

Восстанови последовательность событий романа, променуровав предложения : А)Владимер дубровский возвратился в кистеневку; Б)Владимир дубровский получил известие о болезни отца В)Дружбу Андрея гавриловича дубровского и кириллы петровича троекурова "расстроил нечаянный случай" Г) по решению суда имение Андрея гавриловича дубровского было передано троекурову Д)Владимир дубровский принял решение сжечь усадьбу Е)Троекуров решил "угостить" француза "в медвежей комнате" Ж) дефорж признался мариье кириловне, что он дубровский З) отец сообщил марье кириловне что князь верейский сватает ее И)саша спрятал кольцо Й)мария кириловна обвенчалась с князем

Автор: Гость