Восстанови пропущенные числа. 50:8+14:8=(...+...):8=...:8=... 98:7=(70+...):7=...:7+...:...+...:1=24

Математика
Восстанови пропущенные числа. 50:8+14:8=(...+...):8=...:8=... 98:7=(70+...):7=...:7+...:...+...:1=24
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50:8+14:8=(50+14):8= 64:8=8 70:7+98:7=(70+98):7=98:7+10:1=24
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