Восстановите запись: 1/4=2/...=3/...=4/...=5/...=6/...???
Математика
Восстановите запись: 1/4=2/...=3/...=4/...=5/...=6/...???
Ответ(ы):
Гость:
1/4 = 2/8 = 3/12 = 4/16 = 5/20 = 6/24
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