Помогите решить задачу в 2 способа! За 6 мин самолёт пролетел 102 км. Какое расстояни?? пролетит самолёт за 42 мин, если его скорость увеличится на 2 км/мин?
Математика
Помогите решить задачу в 2 способа! За 6 мин самолёт пролетел 102 км. Какое расстояни?? пролетит самолёт за 42 мин, если его скорость увеличится на 2 км/мин?
Ответ(ы):
Гость:
102 раздели на 6 прибавь 2 и умножь на 42
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