Помогите решить задачу в 2 способа! За 6 мин самолёт пролетел 102 км. Какое расстояни?? пролетит самолёт за 42 мин, если его скорость увеличится на 2 км/мин?

Математика

Помогите решить задачу в 2 способа! За 6 мин самолёт пролетел 102 км. Какое расстояни?? пролетит самолёт за 42 мин, если его скорость увеличится на 2 км/мин?

Автор: Гость