Найди значения выражений. 2.048:32+7.936:64 888:24+45×16-537 (987+3.045):(561-489)×25
Математика
Найди значения выражений. 2.048:32+7.936:64 888:24+45×16-537 (987+3.045):(561-489)×25
Ответ(ы):
Гость:
2.048:32+7.936:64=2000 888:24+45×16-537=775 (987+3.045):(561-489)×25=1400 3045+987=4032 561-489=72 4032/72=56 56×25=1400
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