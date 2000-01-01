Найди значения выражений. 2.048:32+7.936:64 888:24+45×16-537 (987+3.045):(561-489)×25

Математика
Найди значения выражений. 2.048:32+7.936:64 888:24+45×16-537 (987+3.045):(561-489)×25
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Автор: Гость
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Гость:
2.048:32+7.936:64=2000                                                                                      888:24+45×16-537=775                                                                                      (987+3.045):(561-489)×25=1400                                                3045+987=4032                                                                                                  561-489=72                                                                                                      4032/72=56                                                                                                         56×25=1400
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