С одного участка собрали 29т 20 кг свёклы, а с другого на 4т 960 кг больше. Сколько маши?? грузоподъёмностью 5т потребуется для перевозки всей собранной свёклы

Математика

С одного участка собрали 29т 20 кг свёклы, а с другого на 4т 960 кг больше. Сколько маши?? грузоподъёмностью 5т потребуется для перевозки всей собранной свёклы

Автор: Гость