С одного участка собрали 29т 20 кг свёклы, а с другого на 4т 960 кг больше. Сколько маши?? грузоподъёмностью 5т потребуется для перевозки всей собранной свёклы
Математика
С одного участка собрали 29т 20 кг свёклы, а с другого на 4т 960 кг больше. Сколько маши?? грузоподъёмностью 5т потребуется для перевозки всей собранной свёклы
Ответ(ы):
Гость:
29+4=33(т) 2) 960+20=980(кг) 33т-33 000кг 3)33 000+980=33 980 кг Ответ: понадобится 7 грузовиков.
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