По какой формуле рассчитывается давление жидкости на стенки сосуда давление внутри жидкости каких единицах нужно выразить величины входящие в эту форму

Физика
По какой формуле рассчитывается давление жидкости на стенки сосуда давление внутри жидкости каких единицах нужно выразить величины входящие в эту форму
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Р= ро*g * h        давление  р ( Па)  Паскаль     ро(греческая)- плотность жидкости (кгм в кубе)          g=9,8 Нкг       h (м) глубина
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