По какой формуле рассчитывается давление жидкости на стенки сосуда давление внутри жидкости каких единицах нужно выразить величины входящие в эту форму

Физика

По какой формуле рассчитывается давление жидкости на стенки сосуда давление внутри жидкости каких единицах нужно выразить величины входящие в эту форму

Автор: Гость