По какой формуле рассчитывается давление жидкости на стенки сосуда давление внутри жидкости каких единицах нужно выразить величины входящие в эту форму
Физика
По какой формуле рассчитывается давление жидкости на стенки сосуда давление внутри жидкости каких единицах нужно выразить величины входящие в эту форму
Ответ(ы):
Гость:
Р= ро*g * h давление р ( Па) Паскаль ро(греческая)- плотность жидкости (кгм в кубе) g=9,8 Нкг h (м) глубина
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