Восточные славяне перешли к феодализму:

Гость: Гость:

На протяжении VI—IX вв. у восточных славян шёл процесс классообразования и создания предпосылок феодализма. В IX в. в результате многовекового развития восточнославянского общества образовалось раннефеодальное государство Русь с центром в Киеве. Постепенно в Киевской Руси объединились все восточнославянские племена