Воздух может быть как экономическим, так и не экономическим благом?

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Да, может. Воздух относится к благам Он может быть экономическим в разных ситуациях Например подводная лодка Воздух заранее впускают в балоны для нее Экипах подводной лодки экономят этот воздух Что и говорит что воздух относится к экономическим