Воздушный шар объемом 50 м3 заполнен горячим воздухом плотностью 0,9 кг\м3.Плотность окружающего воздуха 1.3 кг\м3. Груз какой максимальной массы может поднять шар, если масса его оболочки равна 8 кг?
Физика
Воздушный шар объемом 50 м3 заполнен горячим воздухом плотностью 0,9 кг\м3.Плотность окружающего воздуха 1.3 кг\м3. Груз какой максимальной массы может поднять шар, если масса его оболочки равна 8 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:12кг сначала нужно написать сила Архимеда = вес воздуха в шаре + вес оболочки + вес груза
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