Воздушный шар объемом 50 м3 заполнен горячим воздухом плотностью 0,9 кг\м3.Плотность окружающего воздуха 1.3 кг\м3. Груз какой максимальной массы может поднять шар, если масса его оболочки равна 8 кг?

Физика
Воздушный шар объемом 50 м3 заполнен горячим воздухом плотностью 0,9 кг\м3.Плотность окружающего воздуха 1.3 кг\м3. Груз какой максимальной массы может поднять шар, если масса его оболочки равна 8 кг?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:12кг сначала нужно написать сила Архимеда = вес воздуха в шаре + вес оболочки + вес груза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста 5 класс (б,д)
Ответить
Биология
Чем дышит креветка????
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста -36-(-9)=? решите плиз
Ответить
Математика
Решите пожалуйста уравнения (лень решать их) ☺ 24.000:(х-12)=80 х : 26+1654=2610
Ответить
История
Что такое Великая Греческая колонизация?
Ответить