Воздушный шар объемом 50 м3 заполнен горячим воздухом плотностью 0,9 кг\м3.Плотность окружающего воздуха 1.3 кг\м3. Груз какой максимальной массы может поднять шар, если масса его оболочки равна 8 кг?

Физика

Воздушный шар объемом 50 м3 заполнен горячим воздухом плотностью 0,9 кг\м3.Плотность окружающего воздуха 1.3 кг\м3. Груз какой максимальной массы может поднять шар, если масса его оболочки равна 8 кг?

Автор: Гость