впиши пропущенные скобки, чтобы получились верные равенства. 27•4+13•4=4•27+13 8+32•8=32+8•8 61•5+5•9=5•61+9 34+16•5=34•5+16•5 42•3+3•3=42+3•3 71+4•8=71•8+4•8 67-23•9=67•9-23•9 94•10-49•10=94-49•10
Математика
впиши пропущенные скобки, чтобы получились верные равенства. 27•4+13•4=4•27+13 8+32•8=32+8•8 61•5+5•9=5•61+9 34+16•5=34•5+16•5 42•3+3•3=42+3•3 71+4•8=71•8+4•8 67-23•9=67•9-23•9 94•10-49•10=94-49•10
Ответ(ы):
Гость:
27•4+13•4=4•(27+13) тут может не дописано? 8+32•8=32+8•8 61•5+5•9=5•(61+9) (34+16)•5=34•5+16•5 42•3+3•3=(42+3)•3 (71+4)•8=71•8+4•8 (67-23)•9=67•9-23•9 94•10-49•10=(94-49)•10
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