Впишите из текста слова,которых состоят .1 из одного слога 2 из двух слогов.3 из трех слогов.Как думаешь,какие из записанных слов нельзя переносить?подчеркнут их .Когда живётся дружно,что может лучше быть!И ссориться не нужно,и...

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Впишите из текста слова,которых состоят .1 из одного слога 2 из двух слогов.3 из трех слогов.Как думаешь,какие из записанных слов нельзя переносить?подчеркнут их .Когда живётся дружно,что может лучше быть!И ссориться не нужно,и можно всех любить.Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей;они тебе помогут, и с ними веселей

Автор: Гость