Впишите из текста слова,которых состоят .1 из одного слога 2 из двух слогов.3 из трех слогов.Как думаешь,какие из записанных слов нельзя переносить?подчеркнут их .Когда живётся дружно,что может лучше быть!И ссориться не нужно,и...
Русский язык
Впишите из текста слова,которых состоят .1 из одного слога 2 из двух слогов.3 из трех слогов.Как думаешь,какие из записанных слов нельзя переносить?подчеркнут их .Когда живётся дружно,что может лучше быть!И ссориться не нужно,и можно всех любить.Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей;они тебе помогут, и с ними веселей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) что,быть,и,не,и,всех,ты,и. 2)когда,дружно,может,лучше,нужно,можно,любить,бери,собой,друзей,они,тебе,ними. 3) живёт,ссориться, дальнюю,дорогу,помогут,веселей. Переносить нельзя слова первой группы,так как слова состоящие из одного слога в русском языке не переносятся.
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