Всасывающая зона корня состоит из клеток

Биология
Всасывающая зона корня состоит из клеток
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зона всасывания или поглощения, или зона корневых волосков, длинной до несколько сантиметров, начинается над зоной растяжения. Здесь отдельные клетки кожицы корнявытягиваются, образуя наружные выросты длинной от 1-2 до 20 мм - корневыеволоски, которые по мере роста вытягиваются, ослизняются. Тонкие наружные оболочки корневых волосков - тесно соприкасаются с частицами почвы, что способствует всасывающей функции. На единицу поверхности корня приходится большое количество волосков: на 1 мм кв.корня гороха - 230 волосков, у кукурузы - 425. Волоски не долговечны, через 15-20 дней отмирают и заменяются новыми. Взоне всасывания происходит специализация клеток.
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