Все организмы способные к 1) Активного передвижения в пространстве 2) Поглощению из почты растворённых в воде минеральных веществ 3) Образованию органических веществ из неорганических 4) Дыханию, питанию, размножения

Биология
Все организмы способные к 1) Активного передвижения в пространстве 2) Поглощению из почты растворённых в воде минеральных веществ 3) Образованию органических веществ из неорганических 4) Дыханию, питанию, размножения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только 4. 1 нет, потому что есть живые организмы, не способные к передвижению
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