Всем привет. Где поставить запятую? Перед ,,потому что", или перед ,,что"? Текст такой: Так происходит потому что наш климат для снегерей- это ,,жаркие страны". Спасибо.

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Всем привет. Где поставить запятую? Перед ,,потому что", или перед ,,что"? Текст такой: Так происходит потому что наш климат для снегерей- это ,,жаркие страны". Спасибо.

Автор: Гость