Всем привет. Где поставить запятую? Перед ,,потому что", или перед ,,что"? Текст такой: Так происходит потому что наш климат для снегерей- это ,,жаркие страны". Спасибо.
Русский язык
Всем привет. Где поставить запятую? Перед ,,потому что", или перед ,,что"? Текст такой: Так происходит потому что наш климат для снегерей- это ,,жаркие страны". Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятая ставится перед что. Так происходит потому, что наш климат для снегирей - это "жаркие страны".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какие художественные средства использует поэт?Стихотворение летний вечер. Посл??дние лучи заката Лежат на поле сжатой ржи. Дремотой розовой о...
Английский язык
Переводите вопросы на английский. 1)из чего в древности делали посуду? 2) что подают на стол в начале? 3)какая национальная еда у казахов? 4) какие...
Литература
Какие художественные средства использует поэт?Стихотворение летний вечер. Посл??дние лучи заката Лежат на поле сжатой ржи. Дремотой розовой о...
Математика