Всем привет . нужно придумать новый химический элемент и сделать его характеристику по положению в периодической системе. Заранее спасибо.

Химия

Всем привет . нужно придумать новый химический элемент и сделать его характеристику по положению в периодической системе. Заранее спасибо.

Автор: Гость