Всем привет . нужно придумать новый химический элемент и сделать его характеристику по положению в периодической системе. Заранее спасибо.
Химия
Всем привет . нужно придумать новый химический элемент и сделать его характеристику по положению в периодической системе. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неогорий (Niagorium)Nd радоактивный металл. Хорошо приводит ток и тепло.Атносительная атомная масса 150.8. Кол-во нейтронов 40. Кол-во орбит 7 Разлагается за 1 минуту Стоит под номером 119 Опасно для человека
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