Вставь пропущенные буквы.подчеркни родственное слово в скобках которое тебе помогло.рядом напиши слово родственное другому слову стоящему в скобках. заменить(обмен,мина)- скализтый(скользский,скалы)- срипучий(скрип,скрепка)-...

Русский язык

Вставь пропущенные буквы.подчеркни родственное слово в скобках которое тебе помогло.рядом напиши слово родственное другому слову стоящему в скобках. заменить(обмен,мина)- скализтый(скользский,скалы)- срипучий(скрип,скрепка)- мастерить(мост,мастер) гористый(горка,горе)-

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