Вставь пропущенные буквы.подчеркни родственное слово в скобках которое тебе помогло.рядом напиши слово родственное другому слову стоящему в скобках. заменить(обмен,мина)- скализтый(скользский,скалы)- срипучий(скрип,скрепка)-...
Русский язык
Вставь пропущенные буквы.подчеркни родственное слово в скобках которое тебе помогло.рядом напиши слово родственное другому слову стоящему в скобках. заменить(обмен,мина)- скализтый(скользский,скалы)- срипучий(скрип,скрепка)- мастерить(мост,мастер) гористый(горка,горе)-
Ответ(ы):
Гость:
Заменить-обмен; мина-заминировать; скалистый-скалы; скользкий-скользить; скрипучий-скрип; скрепить-скрепка; мастерить-мастер; вымостить-мост; гористый-горка; горевать-горе
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